Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą w każdej chwili trafić do więzienia. Skazano ich w związku z tzw. aferą gruntową sprzed kilkunastu lat, w której obwiniono Andrzeja Leppera. Teraz syn Leppera skomentował wyrok sądu ws. zatrzymania polityków PiS.

Afera gruntowa sprzed 17 lat doprowadziła do upadku koalicji PiS, Samoobrona, LPR. Wówczas działania CBA doprowadziły do oskarżeń korupcyjnych pod adresem Andrzeja Leppera, ówczesnego wicepremiera. To z kolei spowodowało jego dymisję, a w efekcie upadek całego rządu.

Za działania CBA odpowiadali wtedy Kamiński i Wąsik i to oni znaleźli się w gronie osób oskarżonych o nadużycie władzy. Sprawa ciągnęła się latami. W ostatnim czasie wybuchła na nowo po tym, jak sąd zignorował ułaskawienie polityków przez prezydenta Andrzeja Dudę i skazał ich na kary więzienia.

W rozmowie z „Faktem” do sprawy odniósł się syn Leppera – Tomasz Lepper. „Na pewno mojego tatę przez nich skrzywdzono. Przecież rozwiązano koalicję, upadł rząd, były nowe wybory. Ci panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Zostali już raz skazani, ale pan prezydent ich ułaskawił. Teraz zostali ponownie skazani, ale jak widać, ten nasz wymiar sprawiedliwości jest jakiś słaby, bo dalej chodzą wolni. Każdy człowiek, który popełni przestępstwo i zostaje skazany prawomocnym wyrokiem, trafia do więzienia” – powiedział.

„Trudno jednak mówić o wybaczeniu, bo to nic nie da. Jeśli w wyniku tego zamieszania tata popełnił samobójstwo, to i tak to życia mu nie przywróci. Tu chodzi już tylko o przywrócenie dobrego imienia. Żeby nikt nie mówił, że Andrzej Lepper był zamieszany w aferę gruntową. Powinni go oczyścić i dać mu status pokrzywdzonego, a nie oskarżonego” – dodał syn Leppera.

Przeczytaj również:

Źr. fatk.pl; o2.pl