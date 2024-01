Wciąż trwa zamieszanie wokół potencjalnego aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tymczasem niespodziewanie Szymon Hołownia podjął nagłą decyzję dotyczącą obrad Sejmu. Odbędą się one w innym okresie.

Szymon Hołownia ogłosił, że przesuwa posiedzenie Sejmu, który miał obradować w tym tygodniu w dniach 10-12 stycznia. Marszałek Sejmu uzasadnił decyzję chaosem jaki wytworzył się wokół nakazów zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

„To, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu obrady Sejmu przebiegałyby spokojnie” – przekazał na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. „Moim zadaniem jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny. On jest absolutnie najważniejszą dla nas wartością – powiedział. Emocje należy studzić, tonować, a nie tworzyć areny do ich jeszcze większej eskalacji” – dodał.

„Siła państwa powinna płynąć z mądrości. Mądrość w tej chwili podpowiada takie, a nie inne rozwiązania, które sprawią, że będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie tworzyć pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć i ryzykować kolejne podziały, które między nami i tak będą” – podkreślał Hołownia.

Wyjaśnił również, że w jego ocenie status Kamińskiego i Wąsika nie ulega wątpliwości. „Ten status nie wynika z żadnego mojego postanowienia, on wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ich sprawie został wydany” – powiedział. „Ja nie wygasiłem mandatów panów Kamińskiego i Wąsika, one zostały wygaszone z mocy prawa w momencie, w którym zapadł wyrok sądu okręgowego” – powiedział Hołownia.

Źr. RMF FM