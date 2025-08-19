Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 51 w Ługwałdzie, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

W wyniku wypadku życie straciły dwie osoby: 17-letni chłopak oraz jego 53-letni ojciec, który kierował pojazdem.

W samochodzie podróżowała czteroosobowa rodzina. Dwie pozostałe osoby, 41-letnia kobieta i jej 13-letnia córka, zostały przetransportowane do szpitala. Stan kobiety jest krytyczny, natomiast życie dziewczynki nie jest zagrożone.

Kierowca ciężarówki, próbując uniknąć kolizji, zjechał na pobliskie pole i nie doznał obrażeń. Strażacy, by uwolnić poszkodowanych, musieli użyć specjalistycznego sprzętu do rozcięcia pojazdu. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga pozostawała nieprzejezdna przez niemal 9 godzin.

Policja potwierdziła, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny wypadku są obecnie badane przez prokuraturę w Olsztynie.

