Anna Maria Żukowska zaskoczył widzów programu „Woronicza 17” TVP Info. Po słowach Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej, wyciągnęła chusteczkę i zaczęła nią ocierać oczy. Co takiego powiedział polityk?

Jednym z tematów poruszonych podczas programu „Woronicza 17” TVP Info była kwestia wyprzedaży majątku państwowego. Wielkie zastrzeżenia do polityki rządzących w tym zakresie zgłosił Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

Nieoczekiwanie do jego zarzutów odniosła się Anna Maria Żukowska z Lewicy. – Ani my nie sprzedaliśmy Lotosu, ani PO nie sprzedała Lotosu. To dopiero jest w procesie za rządów PiS-u – tłumaczyła.

Jednocześnie, zareagowała na tezę wygłoszoną przez posła formacji Donalda Tuska. – Chciałam się zgodzić z panem posłem Kropiwnickim: wyprzedaż polskiego majątku to jest coś przerażającego, coś, co nie powinno mieć miejsca – oświadczyła stanowczo.

W pewnym momencie posłanka wyciągnęła chusteczkę i zaczęła udawać wzruszenie troską PO o państwowy majątek. Następnie przypomniała, że prof. Leszek Balcerowicz, który pojawiał się na wydarzeniach organizowanych przez środowisko Platformy Obywatelskiej, raczej nie będzie zadowolony z takich pomysłów…

– Jak pana posła słyszę, o tej tutaj wyprzedaży, że wyprzedają polski majątek… A potem Leszek Balcerowicz na konwencji Platformy Obywatelskiej będzie bardzo poruszony tym, co państwo mówią, bo on się chyba z tym nie zgodzi – powiedziała.