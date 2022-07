Legendarny ukraiński piłkarz Andrij Szewczenko wziął udział w organizowanym przez Igę Świątek wydarzeniu na rzecz pogrążonej w wojnie Ukrainy. Słynny piłkarz wykorzystał tę okazję, aby zwrócić się do Polaków.

„Fale zainteresowania sytuacją w Ukrainie przychodzą i odchodzą. Jesteśmy tutaj, aby utrzymać uwagę na tym, co się dzieje. I to poprzez sport, poprzez tenis” – mówił Szewczenko podczas imprezy „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”. Pieniądze zebrane podczas wydarzenia będą przekazane ukraińskiej młodzieży.

„Ludzie muszą spojrzeć w głąb samych siebie. Nikt tak naprawdę nie wie, czym dla nas jest wojna. W moim życiu nagle wszystko się zmieniło. A teraz jestem tutaj i chcę mówić o tym, że taka sytuacja mogła się zdarzyć w kraju każdego z was. Cały czas mam kontrakt w klubie, ale teraz chcę przeznaczyć swój czas na to, aby pomóc własnej ojczyźnie, aby mówić światu o tym, co się dzieje” – mówił Szewczenko.

Szewczenko o Polakach

Legendarny piłkarz nie szczędził ciepłych słów o Polakach. „To jest bardzo osobista sprawa każdego. Właśnie dlatego Idze należą się duże podziękowania. Ale także wszystkim Polakom” – mówił Szewczenko. „Jesteście wspaniali. Wasza solidarność jest niezwykła. Iga pokazuje, że wie, jak zorganizować wydarzenie, dzięki któremu uda się zgromadzić środki dla Ukraińców, także naszych zawodników. To niesamowita sprawa” – podkreślił.

„Widziałem wiele inicjatyw wielu zawodników, również Roberta Lewandowskiego. Ale szczególnie tych pochodzących z polskiego narodu i naszych polskich przyjaciół. To, jak nas przyjmujecie, to jak pomagacie, jest niesamowite. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc” – powiedział Szewczenko.

Źr. Sportowe Fakty WP