Wiele wskazuje na to, że 1 września dzieci w całej Polsce wrócą do szkół. To była dla nich wyjątkowo długa przerwa, ponieważ od marca zajęcia odbywały się online. Jak wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski, duża część Polaków twierdzi, że szkoły nie są przygotowane na powrót uczniów.

Kwestia powrotu uczniów do szkół już od wielu tygodni budzi skrajne emocje. Minister edukacji Dariusz Piontkowski stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że chce, by dzieci od 1 września wróciły do zajęć stacjonarnych. Resort twierdzi, że ten powrót jest możliwy, mimo rosnącej wciąż liczby zakażeń.

Szef MEN odwiedził w ostatnim czasie kilka szkół, by sprawdzić, jak są przygotowane na powrót uczniów. „Dyrektorzy, z którymi rozmawiałem, wręcz cieszyli się, że ogólnopolskie wytyczne są na tyle elastyczne, że pozwalają im dopasować sposób funkcjonowania szkoły do warunków lokalnych” – mówił.

Odmiennego zdania jest duża część Polaków. Jak wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski, aż 42,4 proc. Polaków uważa, że szkoły nie są przygotowane na 1 września pod względem ochrony przed koronawirusem. 32,9 proc. badanych ma odmienne zdanie i uważa, że szkoły są na powrót uczniów gotowe. 24,7 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

