Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że zmarła szósta osoba zarażona koronawirusem w Polsce. To 27-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Łańcucie. Resort potwierdził też 11 nowych przypadków zarażenia.

27-letnia kobieta to szósta ofiara koronawirusa w Polsce. Do tej pory jest to najmłodsza z osób, które zmarły w naszym kraju. Kobieta przebywała w szpitalu w Łańcucie na terenie województwa podkarpackiego. Resort podał, że była w stanie ciężkim, ale nie pojawiła się informacja o tym, czy miała choroby współistniejące.

Ministerstwo potwierdziło też 11 nowych przypadków zachorowań. Dotyczą one:

3 osób z województwa lubelskiego

3 osób z województwa dolnośląskiego

2 osób z województwa wielkopolskiego

1 osoby z województwa podkarpackiego

1 osoby z województwa podlaskiego

1 osoby z województwa małopolskiego

Łącznie w Polsce wykryto do tej pory 378 przypadków koronawirusa. Sześć osób zmarło.

