W związku z wybuchem pandemii koronawirusa niespodziewanie olbrzymią popularność zyskał Łukasz Szumowski. Minister zdrowia jest twarzą walki z epidemią, co według badań doceniają Polacy. Jak informuje „Super Express”, także Jarosław Kaczyński pokłada w nim wielkie nadzieje i wiąże z ministrem plany polityczne.

W piątek Łukasz Szumowski ogłosił, że według jego oceny wybory w tradycyjnej formie będą możliwe dopiero za około dwa lata. Z tego też względu zarekomendował forsowany przez PiS plan przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Spotkało się to z olbrzymią krytyką ze strony ugrupowań opozycyjnych.

Partia rządząca odpiera te zarzuty jako niepoważne. Jak informuje „Super Express” także Jarosław Kaczyński jest takiego zdania. Co więcej, prezes PiS bardzo uważnie przygląda się działaniom ministra zdrowia. Gazeta dodaje, że Szumowski może liczyć na duże zaufanie ze strony Kaczyńskiego, który ma go przygotowywać do objęcia najważniejszych funkcji w państwie.

„Prezes ściśle współpracuje z ministrem i ma do niego wielkie zaufanie. Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości Szumowski będzie kimś znacznie więcej, niż tylko ministrem zdrowia.” – mówi dziennikowi jeden z polityków PiS. „Kim dokładnie? Plotkuje się o tece wicepremiera” – czytamy.

Czytaj także: Bosak o Szumowskim: „Te słowa traktowane są jako potwierdzenie teorii spiskowych”

Źr. se.pl; dorzeczy.pl