Łukasz Szumowski na dzisiejszej konferencji prasowej ogłosił rezygnację. „Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia” -poinformował. Dotychczasowy minister oświadczył, że nadal będzie pełnił mandat posła i ewentualne inne funkcje publiczne.

„Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia.” – oświadczył Szumowski. „Od razu uprzedzam wszystkie pytania, nigdzie nie znikam. Pozostaję posłem i pozostaję w przestrzeni publicznej” – zaznaczył.

„Rozmowy o tym, były prowadzone od wielu, wielu miesięcy. Umowa dżentelmeńska między mną a panem premierem, panem prezesem, była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski. Choćby wdrożyć system informatyzacji ochrony zdrowia” – mówił Szumowski.

💬 Składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia, pozostaję posłem, wracam do pracy zawodu lekarza – poinformował minister @SzumowskiLukasz. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 18, 2020

„Udało się doprowadzić do tego, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów na koronawirusa. Oczywiście mamy przyrosty zachorować, ale mamy też gospodarkę, która funkcjonuje i będziemy mieć pieniądze na dalszą walkę i leczenie innych chorób” – mówił Szumowski.

Dotychczasowy minister zdrowia zapewnił, że nadal będzie chciał wykonywać zawód lekarza. „Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu. Chciałbym wrócić do kliniki leczyć pacjentów” – mówił Szumowski.

Wczoraj dymisję złożył również wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

Źr. tvp.info; onet.pl; polsatnews.pl