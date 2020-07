Zachowanie Sławomira Nitrasa jest niegodne posła RP i po prostu niezgodne z zasadami cywilizowanego życia społecznego – uważa Beata Szydło. Eurodeputowana PiS skomentowała w ten sposób czwartkowy incydent z udziałem polityka KO oraz dwóch posłów obozu rządzącego.

Do zdarzenia doszło na terenie oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. To właśnie tam swoją konferencję prasową zaplanował Rafał Trzaskowski. Z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zamierzali się spotkać politycy Zjednoczonej Prawicy: poseł Jacek Ozdoba i wiceminister i poseł Sebastian Kaleta.

Kiedy na miejscu dostrzegł ich Sławomir Nitras z KO, zaczęła się przepychanka. Polityk podbiegł w kierunku Kalety i zablokował go przed schodami. Kiedy wiceminister usiłował wejść na górę, Nitras złapał go w pasie, blokując ruch. – Halo, co jest? Halo? Widzicie państwo, co się dzieje? – mówił zdumiony Kaleta.

Poseł KO Sławomir Nitras, chcąc uniemożliwić udział w konferencji Rafała Trzaskowskiego posłom PiS Jackowi Ozdobie i Sebastianowi Kalecie, zaczął szarpać tego ostatniego. ZOBACZ WIĘCEJ ->https://t.co/2dXrpGbNVt #wieszwięcej pic.twitter.com/1RJWkIUbww — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 2, 2020

Poseł Ozdoba zapowiedział skierowanie wniosku do Komisji Etyki Poselskiej w tej sprawie.

Skieruje wniosek do Komisja Etyki Poselskiej na zachowanie posła Nitrasa. Nie ma zgody na agresje. R. Trzaskowski powinien przeprosić za fizyczną napaść. Prezydent Warszawy jak tchórz zasłonił się agresywnym posłem. — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) July 2, 2020

O sprawie dowiedziała się Beata Szydło. „Zachowanie Sławomira Nitrasa jest niegodne posła RP i po prostu niezgodne z zasadami cywilizowanego życia społecznego” – podkreśliła eurodeputowana PiS.

Szydło zauważyła, że poseł Nitras udziela się aktywnie w aktualnej kampanii wyborczej. „Jest jednym z głównych współpracowników pana Trzaskowskiego. Proste pytanie do Rafała Trzaskowskiego. Czy popiera Pan to co robi poseł Nitras?” – dodaje.

Zachowanie Sławomira Nitrasa jest niegodne posła RP i po prostu niezgodne z zasadami cywilizowanego życia społecznego. Ale pan Nitras jest jednym z głównych współpracowników pana Trzaskowskiego. Proste pytanie do @trzaskowski_ – czy popiera Pan to co robi poseł Nitras? — Beata Szydło (@BeataSzydlo) July 2, 2020

Nie doceniasz posła Nitrasa, (ten kandydat na szefa BBN w kancelarii Trzaskowskiego?) potrafi też być agresywny wobec kierowcy miejskiego autobusu. W tym wypadku kobiety samotnie wychowującej dziecko. https://t.co/VL4M4dhtA2 https://t.co/QV1vKgywJH — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) July 2, 2020

Źródło: Twitter, TVP Info