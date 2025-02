Wołodymyr Zełenski przyleciał do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z Donaldem Trumpem. W sieci pojawiło się nagranie z przywitania obu przywódców.

Zapowiadana wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA doszło do skutku. Prezydent Ukrainy przybył do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z tamtejszym prezydentem, Donaldem Trumpa. Tematyka to oczywiście zakończenie wojny, ale i ważna umowa.

Trump już kilka dni temu publicznie przyznał, że Zełenski przyleci do USA, by zawrzeć dwustronną umowę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Chodzi o udział USA w wydobyciu metali ziem rzadkich. To rzecz jasna miałoby zagwarantować bezpieczeństwo Ukraińcom, którzy obawiają się, że po zawarciu pokoju, Rosjanie zdecydują się uderzyć kolejny raz za kilka lat.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać powitanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Trzeba przyznać, że było ono dość serdeczne, co może zaskakiwać zwłaszcza w obliczu wcześniejszych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta.

President Trump greets President Zelenskyy at the White House 🇺🇸 pic.twitter.com/tkksSdlcjz — Margo Martin (@MargoMartin47) February 28, 2025

