Rafał Trzaskowski analizuje rozkład poparcia przed II turą. Prezydent Warszawy przyznał ostatnio, że rozmawia z wyborcami kandydata Konfederacji. Powiedział kogo poprą w II turze…

Sondaże zgodnie sygnalizują, że Rafał Trzaskowski jest faworytem wyborów prezydenckich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej ma wyraźną przewagę nad drugim w badaniach Karolem Nawrockim.

Ostatnie sondaże wskazują jednak na dynamiczny wzrost poparcia dla Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji regularnie osiąga poparcie przekraczające poziom 15 proc., w niektórych badaniach zbliża się nawet do 20 proc. Jeśli Mentzen nie wejdzie do drugiej tury to właśnie jego wyborcy mogą zdecydować, kto zostanie prezydentem Polski.

Trzaskowski o poparciu wyborców Konfederacji. Co mu powiedzieli?

Choć część komentatorów uważa, że wyborcom Menzena bliżej do Nawrockiego, to jednak Rafał Trzaskowski nie jest tego taki pewien. Ostatnio wyjaśnił to w rozmowie na antenie TVP Info.

– Ja spotykam bardzo wiele osób, które mówią o tym, że chcą głosować na Konfederację z różnych względów. Szczerze powiedziawszy, często mnie to dziwi – podkreślił.

Trzaskowski przekonuje jednak, że wyborcy tej formacji są skłonni go poprzeć. – Wchodzę w dyskusję, a potem wiele z nich mówi, że w II turze oddadzą głos na mnie. W związku z tym to wcale nie jest tak, że wszyscy, którzy zagłosują na lidera Konfederacji, jeżeli on nie wejdzie do II tury, to później wszyscy zagłosują na kandydata PiS-u. To nie jest takie oczywiste – dodał.

🗣️ “Jeżeli ktokolwiek z uchodźców wchodzi w konflikt z polskim prawem, powinien być natychmiast deportowany i to się dzieje. Cóż to ma wspólnego z lewicą czy z prawicą? To jest po prostu zdrowy rozsądek” – @trzaskowski_ w programie "Pytanie Dnia” w TVP Info. pic.twitter.com/2wrfhhhFff — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) February 27, 2025

