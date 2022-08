Lasy Państwowe opublikowały w mediach społecznościowych nagranie, na którym widzimy żubry zachowujące się w bardzo dziwnie. Leśnicy wyjaśnili, że w ten sposób dorosłe osobniki chronią swoje młode. Nagranie robi furorę w mediach społecznościowych.

Leśnicy opublikowali nagranie, na którym żubry zachowują się bardzo nietypowo. Zwierzęta zgromadziły się bardzo blisko siebie i biegają w kółko okrążając coś, co znajduje się w środku.

Pracownicy Lasów Państwowych przynoszą jednak rozwiązanie tej zagadki, bo żubry nie mają przed nimi tajemnic. Okazuje się, że w środku kręgu znajdują się najmłodsze osobniki, które dzięki zachowaniu dorosłych pozostają zupełnie bezpieczne.

W pobliżu czają się bowiem wilki, które postanowiły zapolować na młodego żubra. Tym razem jednak nic nie wyjdzie z ich planów.

„Bawoli taniec? To, co wygląda na rytuał, w rzeczywistości jest jedynie ochroną młodych” – piszą pracownicy Lasów Państwowych na Facebooku. Do wpisu dołączyli nagranie ukazujące nietypową sytuację.

Źr. facebook; interia