Obłędnie wysoka kumulacja w grze Eurojackpot. Takiej kwoty w historii tej gry w Polsce jeszcze nie było.

Polacy mogą wygrać obrzydliwie wysoką sumę w niezwykle popularnej loterii Eurojackpot. W najbliższym losowaniu, w wyniku kumulacji, przy zgarnięciu pełnej puli będzie można wygrać aż 520 mln zł. To epokowa kwota. Jak dotąd w historii gry największa wygrana padła w Finlandii, gdy uczestnik loterii wygrał, w przełożeniu na polską walutę, 258,7 mln zł.

Aby móc myśleć o zgarnięciu tej potężnej kwoty pieniędzy, trzeba wytypować 5 liczb z 50 i 2 z 12. Tylko trafienie wszystkich liczb daje szansę na zgarnięcie pełnej puli. Właśnie dlatego eksperci od gier liczbowych przyznają, że szanse na wygranie głównej nagrody są raczej niewielkie.

Szansa na wygranie głównej nagrody w loterii Eurojackpot to 1 do 139 838 160. Większe szansę są w przypadku nagrody drugiej kategorii. Trzeba celnie wytypować 5 ze zbioru 50 i 1 z 12. Szanse to 1 do 6 991 907.

Wówczas pula nagrody wyniesie 8,6% całej kumulacji, co daje kwotę w wysokości ok. 50 mln zł. Czy to realne? Trudno powiedzieć. Faktem jest jednak to, że szczęście komuś może dopisać…

