Dopiero jesienią ma zostać zaprezentowany kolejny odcinek show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Pod koniec drugiego odcinka Krzysztof Ibisz poinformował, że program zostaje zawieszony.

W piątek 13 marca wyemitowany został drugi odcinek programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. To już jedenasta edycja show, w której udział biorą: Milena Rostkowska-Galant, Nicole Bogdanowicz, Tomasz Oświeciński, Marcin Bosak, Bogdan Kalus, Julia Wieniawa, Anna Karwan, Sylwester Wilk, Mikołaj Jędruszczak, Edyta Zając oraz Sylwia Lipka.

Pod koniec odcinka uczestnicy z niecierpliwością wyczekiwali, kto odpadnie z programu. Decyzję w tej sprawie miał ogłosić Krzysztof Ibisz. Prowadzący powiedział jednak, że z programu tym razem nie odpadnie nikt, ale uczestnicy do programu wrócą dopiero jesienią. Z uwagi na rozprzestrzeniający się w Polsce koronawirus stacja podjęła decyzję o zawieszeniu programu.

Decyzja podyktowana była troską o zdrowie zarówno uczestników, jak i osób pracujących przy produkcji. „Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programu oraz osób przy nim pracujących Telewizja Polsat podjęła decyzję o zawieszeniu programu na tym etapie do jesieni” – poinformował Krzysztof Ibisz.

Źr.: Facebook/Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami