Chłopie, przestań nagrywać filmiki, tylko powiedz, co myślisz o 500 plus, o dodatkowych emeryturach – apeluje Dominik Tarczyński do Donalda Tuska. Eurodeputowany zareagował tak na ostatnią aktywność lidera Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk walczy o kolejnych wyborców. Lider Platformy Obywatelskiej postanowił poruszyć tematy energetyki i klimatu na specjalnym kongresie klimatycznym.

W trakcie wydarzenia pojawił się m.in. postulat dotyczący obniżenie produkcji energii z węgla co najmniej o połowę do do 2030 roku.

Z tezami głoszonymi przez PO nie zgadza się Dominik Tarczyński. – Cały czas powtarzają absurd, dotyczący rezygnacji z energetyki węglowej. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z europosłami z Niemiec, którzy mówili, że Niemcy ściągają węgiel z Kolumbii, otwierają nowe kopalnie węglowe, ale to nie ich wina, tylko Putina – powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Tarczyński uważa, że PO nie przebija się ze swoją narracją. – PO jest partią władzy, która nie ma pomysłu, jak tę władzę znowu przejąć. Jedyny pomysł to „ulica” i „zagranica”. Ta „ulica” nie wypaliła, a teraz nawet „zagranica” już zaczyna ich zawodzić – ocenił.

W pewnym momencie eurodeputowany zwrócił się bezpośrednio do lidera PO. – Tusk, o co ci chodzi człowieku? Chodzi ci o to, żeby być zawsze w kontrze do PiS-u. Chłopie, przestań nagrywać filmiki, tylko powiedz, co myślisz o 500 plus, o dodatkowych emeryturach – powiedział.

– Czy wszystkie programy społeczne zostaną przez ciebie utrzymane, czy będziesz je likwidował? Odpowiedz tak albo nie. Jeżeli nie masz swojego programu, to odnieś się do naszego – zaproponował.

Tarczyński nie wierzy również siłę kongresów PO. – Czym one się kończą? Kiedy Grzegorz Schetyna, gdy był szefem PO, był pytany o trzy sukcesy Platformy Obywatelskiej, to nie był w stanie ich wymienić. Pytam zatem o jeden sukces Tuska. Niech wymieni jedną propozycję dobrą dla Polaków – dodał.