Turyści zauważyli tajemnicze namioty, które zlokalizowane są w rejonie Morskiego Oka i Łysej Polany w polskich Tatrach. Co to za obiekty?

Z wyjaśnieniami spieszy Tatrzański Park Narodowy, który opublikował nagranie jednego z takich namiotów. Obiekty wzbudziły spore zainteresowanie ze strony turystów. Okazuje się jednak, że pod żadnym pozorem nie można ich dotykać.

– Czy w rejonie Morskiego Oka i Łysej Polany zaobserwowaliście niewielkie namioty? Śpieszymy z wyjaśnieniem i prosimy, by do namiotów nie podchodzić, nie dotykać ich, służą one badaniom naukowym – napisano na profilu społecznościowym parku narodowego.

– Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach członkostwa w międzynarodowej sieci badawczej tworzą bibliotekę barkodów DNA, czyli tzw. genetycznych kodów kreskowych dla Polski na potrzeby przyszłych standardów biomonitoringu środowiska – tłumaczą przedstawiciele TPN.

Projekt Biodiversity Genomics Europe jest realizowany przez 33 instytucje naukowe z 21 krajów. Polskę reprezentuje zespół badawczy pod kierownictwem prof. Michała Grabowskiego, składający się z naukowców z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Pracowni BioBank z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Przeczytaj również: