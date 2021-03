Tomasz Zimoch na wojennej ścieżce z Koalicją Obywatelską. Zachowanie byłego posła KO skrytykował w środę Borys Budka. Jeszcze ostrzej zareagował Artur Łącki z KO, który domaga się zwrotu środków kampanijnych. – Zimoch zwróć nasze pieniądze! – zaapelował.

We wtorek klub Koalicji Obywatelskiej opuścił Tomasz Zimoch. Wkrótce po tym poseł wytłumaczył powody swojego odejścia we wpisie na Facebooku. Zimoch przekonuje, że KO nie może skupiać się jedynie do obrony dotychczasowego elektoratu. Jego zdaniem należało postawić na ofensywną politykę.

„Przystałem na propozycję startowania w wyborach z przekonaniem, że poszerzony zostanie elektorat, dzięki czemu powstanie nadzieja na zmiany w Polsce. Zawsze będę pamiętał o świetnych rozmowach na ten temat z Grzegorzem Schetyną. Można pewnie zarzucać mu wiele, ale to osoba z wizją, politycznym celem” – napisał poseł.

W ostatnich dniach Zimoch otwarcie krytykuje postępowanie największej formacji opozycyjnej. Wczoraj jego zachowanie skomentował Borys Budka. – Powinien mieć odrobinę honoru i nie krytykować tych, którzy dali mu mandat poselski – powiedział na antenie Polsat News.

Tomasz Zimoch pod ostrzałem. Poseł KO apeluje: Zwróć nasze pieniądze!

O krok dalej poszedł poseł KO, Artur Łącki. „Zimoch zwróć nasze pieniądze!” – zaapelował. Polityk zwrócił uwagę, że Zimoch startował dzięki życzliwości Platformy Obywatelskiej. Formacja przeznaczyła na kampanię kandydatów znaczne sumy pieniężne.

„PO wydała na wprowadzenie każdego ze 134 posłów po 223 487 złotych. Wzywam władze partii do podjęcia kroków w celu odzyskania tych środków” – zauważył. „Parafrazując wypowiedź Tomasza #Zimoch, chciałoby się powiedzieć: Niech żyje fair play” – dodał.

Do swojego wpisu dołączył zdjęcie z plakatu wyborczego Zimocha.

W czwartek na zaczepkę odpowiedział Zimoch. „Szkoda, że tak sympatyczny Człowiek @ArturLacki idzie w taki populizm. Szkoda, bo wie, że nie należę do partii, sam zebrałem fundusze na kampanię! I dobrze wie, ze limit był określony, dlatego nie można było więcej! Arturze… po co to?” – napisał.