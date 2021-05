Dramatyczne informacje napływają ze Szczawnicy. W jednym z tamtejszych domków letniskowych odnaleziono ciała dwóch osób. Były zwęglone.

O sprawie informuje lokalna policja, z którą porozmawiali dziennikarze serwisu Wirtualna Polska. Okazuje się, że w jednym z domków letniskowych odnaleziono ciała dwóch osób. Jak dotąd nie ustalono jednak ich tożsamości.

Wszystko ze względu na fakt, iż ich ciała były zwęglone. Na miejscu, we wspomnianym domku letniskowym, doszło do pożaru. Zmarłych odnaleziono już po tym, gdy ogień został ugaszony. Policjanci dodają również, że obiekt od pewnego czasu był opuszczony. „Ciała były zwęglone. Nie wiemy, kim były te osoby. To opuszczony domek zbudowany z drewna i oddalony od zabudowań, a położony w zalesionym terenie” – relacjonuje asp. Dorota Garbacz rzeczniczka komendy w Nowym Targu.

Funkcjonariuszka dodaje, że zdarzało się, iż w domku letniskowym nocowały osoby bezdomne. Nie wiadomo jednak, czy tak samo było tym razem. To ustalą śledczy w czasie dochodzenia, które zostanie wszczęte w najbliższym czasie.

Przyczyny pożaru w opuszczonym domku letniskowym w Szczawnicy nie są znane. Na miejscu jest biegły z zakresu pożarnictwa, który ustali, dlaczego budynek zapłonął, co w efekcie zakończyło się śmiercią dwóch osób. „Prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok i badania w Zakładzie Medycyny Sądowej” – podaje serwis Wirtualna Polska.