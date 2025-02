Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Prezydent USA opowiedział o szczegółach. Tematem był oczywiście konflikt ukraińsko-rosyjski. – Każdego dnia giną ludzie – podkreślił. Co ustalił z prezydentem Federacji Rosyjskiej?

Donald Trump jeszcze w kampanii wyborczej zapewniał, że ma plan na zakończenie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Po zaprzysiężeniu jego administracja zabrała się za rozwiązanie tej sprawy.

Prezydent USA pod koniec stycznia zapewniał, że użyje wszelkich dostępnych środków, by zakończyć konflikt na Ukrainie. – Jeśli wkrótce nie dojdziemy do porozumienia, wkrótce nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i innym krajom (w niej – red.) uczestniczącym – zapewniał.

Trump rozmawiał z Putinem. Liczy na szybki koniec konfliktu

Administracja amerykańskiego prezydenta ciągle pracuje nad rozwiązaniami. Tymczasem Trump już teraz rozmawia z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Ostatnio kontaktował się właśnie z rosyjskim prezydentem.

W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One. – On (Putin) chce, aby ludzie przestali umierać – powiedział. Trump kolejny raz zapewnił, że ma plan na zakończenie tego konfliktu zbrojnego i liczy na szybkie rozstrzygnięcie.

W tym kontekście zauważył, że wojna kosztowała życie już mnóstwo młodych ludzi. – Każdego dnia giną ludzie. Wszyscy ci martwi ludzie. Młodzi, piękni ludzie. Są jak twoje dzieci, dwa miliony z nich — i za nic. (…) Ta wojna na Ukrainie jest tak zła. Chcę zakończyć tę cholerną sprawę – zapewnił.

