Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował w mediach społecznościowych życzenia świąteczne. Zwrócił się m.in. do – jak się wyraził – „lewicowych szumowin”.

„Wesołych Świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz kraj, ale poniosły druzgocącą porażkę” – rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Donald Trump.

Prezydent USA przypomniał, że jego rządu doprowadziły do tego, że „nie ma już otwartych granic, mężczyzn w kobiecych sportach, transgenderyzmu ani słabego egzekwowania prawa”. Wymieniając dalej podkreślił, że odnotowano „najniższy wskaźnik przestępczości od dekad” i brak inflacji.

Trump dodał, że jego rządu przyniosły „biliony dolarów wzrostu i dobrobytu oraz najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy”. „Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd” – podkreślił.

Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum that is doing everything possible to destroy our Country, but are failing badly. We no longer have Open Borders, Men in Women’s Sports, Transgender for Everyone, or Weak Law Enforcement. What we do have is a Record Stock… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2025

