Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował w mediach społecznościowych życzenia świąteczne. Zwrócił się m.in. do – jak się wyraził – „lewicowych szumowin”.
„Wesołych Świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz kraj, ale poniosły druzgocącą porażkę” – rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Donald Trump.
Prezydent USA przypomniał, że jego rządu doprowadziły do tego, że „nie ma już otwartych granic, mężczyzn w kobiecych sportach, transgenderyzmu ani słabego egzekwowania prawa”. Wymieniając dalej podkreślił, że odnotowano „najniższy wskaźnik przestępczości od dekad” i brak inflacji.
Trump dodał, że jego rządu przyniosły „biliony dolarów wzrostu i dobrobytu oraz najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy”. „Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd” – podkreślił.
