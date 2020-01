Donald Tusk w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” pokusił się o szczere wyznanie na temat swojego dzieciństwa i rodziny. Wspomniał o dziadku z Wermachtu, ale zdecydowanie więcej miejsca poświęcił swojemu ojcu. Jak się okazuje, były premier i szef RE w dzieciństwie był najprawdopodobniej ofiarą przemocy domowej.

Polityk usłyszał pytanie o najtrudniejsze chwile w życiu. Przyznał, że było takich kilka. „Wiadomo, czym jest np. śmierć matki. Moja zmarła w 2009 r., miała 75 lat.” – wspomina Tusk. „Mama – Ewa – od dziecka kojarzyła mi się ze słońcem. Moje pierwsze wspomnienie to mama w okularach przeciwsłonecznych. Uśmiechnięta, bardzo dobra, no i blondynka. Kochałem ją bez pamięci.” – przyznał.

Wspomniał również o ojcu, który według słów polityka, stosował przemoc domową. „Ojca się bałem, lał mnie.” – przyznał Tusk. „Standardowe to nie było. Nie powiem, że z dobrym efektem, bo przemoc nigdy nie daje dobrych efektów. Wszyscy moi koledzy dostawali, ale mój ojciec może bił trochę częściej i mocniej. Jedyny dzień, kiedy starał się być łagodniejszy, to Wigilia, ale i tak mu nie wychodziło.” – dodał.

Tusk o dziadku z Wermachtu i Kaczyńskim

Dziennikarka „GW” zapytała również, jak długo jego dziadek był w Wermachcie. „Do dzisiaj nie znam szczegółów. W 1939 r. trafił wpierw na gestapo i do Stutthofu, a później do kacetu Neuengamme, chyba w ’43 został wypuszczony i jesienią czy późnym latem ’44 trafił do Wehrmachtu, ale nie wiem na ile. Umarł już po moim ślubie.” – wspomina Tusk. „Wciąż łapię się na tym, dla ilu ludzi jestem niewiarygodny w tłumaczeniu, że nie znam historii dziadka, chociaż wielu ludzi nie zna historii swoich dziadków, szczególnie kiedy oni nie chcą o niej opowiadać.” – dodał.

Nie mogło również zabraknąć tematu Jarosława Kaczyńskiego. Tusk twierdzi, że po jego wyborze na szefa RE podszedł do niego Kaczyński, ale nie złożył gratulacji. „Ja ciebie nienawidzę.” – miał rzekomo powiedzieć prezes PiS. „Uważam, że ma w sobie dużo zła, jest nieszczęściem dla Polski – co nie oznacza, że czuję nienawiść. Osobiste relacje z Kaczyńskim nie mają dla mnie znaczenia. Mam swoje emocje, jednak w polityce udaje mi się nad nimi panować. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że przed snem modlę się za jego powodzenie.” – podsumował.

Źr. Gazeta Wyborcza; wp.pl