Donald Tusk przedstawił w sobotę nowych wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej. Podczas swojego wystąpienia wskazał cztery tematy, których boją się obecnie Polacy. „W tych czterech obszarach PiS, Kaczyński i rząd Morawieckiego od wielu miesięcy kompromitują się” – podkreślił.

W sobotę odbyła się Rada Krajowa PO. Podczas spotkania lider największej formacji opozycyjnej wskazał nowych wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Ewa Kopacz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Marzena Okła-Drewnowicz, Dorota Niedziela, Izabela Leszczyna, Bartosz Arłukowicz i Cezary Tomczyk.

Podczas swojego wystąpienia nie omieszkał wspomnieć o nieudolności rządzących. – Ta władza abdykowała, jej naprawdę nie ma tam, gdzie jest potrzebna. Dzisiaj będziemy rozmawiali o naszym planie działań, a nie o PiS-ie i o Kaczyńskim – zapewnił.

Tusk jednak w dalszym ciągu wracał do obozu rządzącego. – Nie mamy pretensji do PiS-u i Kaczyńskiego, że Polaków dotknęły te dramaty, my mamy pretensje, że pod ich „przywództwem” Polska jest na czele wszystkich najbardziej dramatycznych rankingów doby obecnej – podkreślił.

Przewodniczący @donaldtusk: Musimy przyjąć #PlanDziałania, by zakończyć ten czas upadku i gnicia władzy. — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) December 11, 2021

Następnie wskazał problemy, które dotykają przeciętnych Polaków. – Tych 4 rzeczy Polacy boją się najbardziej: drożyzny, pandemii, wojny i konfliktu z UE. (…) W tych czterech obszarach PiS, Kaczyński i rząd Morawieckiego od wielu miesięcy kompromitują się – przekonuje.

W dalszej części nawiązał do głośnej w ostatnim czasie afery posła Łukasza Mejzy. – W czasie, kiedy Polacy boją się tych czterech zagrożeń (..) , to ta władza zajmuje się tym, jak ukryć łajdactwa jednego ze swoich wiceministrów – oświadczył Tusk.