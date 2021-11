Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, w którym zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego. Tweet byłego premiera mocno zirytował wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy pogarsza się z godziny na godzinę. Już wcześniej w sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać tysiące imigrantów znajdujących się na terenie Białorusi i podążających w stronę polskiej granicy. Niedługo później internet obiegły nowe filmy. Widać na nim regularne starcia polskich pograniczników ze zorganizowanymi grupami nielegalnych imigrantów. Bez wątpienia można przyznać, że z tak poważnym kryzysem w Polsce jeszcze nie mieliśmy do czynienia.

Do całej sytuacji na Twitterze odniósł się były premier Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej zamieścił wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego. Nawiązał również do pandemii koronawirusa, a także kwestii związanej z aborcją.

„Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!” – napisał Donald Tusk na Twitterze, a jego wpis błyskawicznie obiegł sieć.

Zareagował na niego m.in. Paweł Szefernaker, czyli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Polityk musiał być mocno zirytowany opinią byłego szefa rządu, ponieważ tweeta Tuska skomentował zaledwie jednym słowem. „Kanalia” – napisał Szefernaker.