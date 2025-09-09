Premier Donald Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA – powiedział we wtorek prezydent Karol Nawrocki. W ten sposób odniósł się do pytania dziennikarza o niedawne słowa szefa rządu. Jest odpowiedź premiera!
Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Karol Nawrocki spotkał się m.in. z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubb’em. Podczas konferencji prasowej został zapytany m.in. o dawną wypowiedź premiera Donalda Tuska na temat prezydenta Donalda Trumpa. Tusk ostatnio stwierdził, że „nie żałuje żadnych słów, które w życiu wypowiedział”.
Nawrocki uważa, że były to niestosowne słowa. – Ubliżył w ten sposób narodowi amerykańskiemu, bo tak Amerykanie patrzą na swojego prezydenta – oświadczył prezydent RP.
– Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce – stwierdził. – Ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, aby zadbać o nasze dobre relacje, niezależnie od tej nieprzezorności, niepotrzebnej sytuacji, do której sprowokował prezydenta Trumpa Donald Tusk – dodał.
Tusk odpowiada Nawrockiemu. Zadał pytanie prezydentowi
Na reakcję premiera nie trzeba było długo czekać. We wtorek wieczorem szef rządu zamieścił krótki wpis, w którym zwrócił się do głowy państwa. – Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie? – zapytał retorycznie.