Premier Donald Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA – powiedział we wtorek prezydent Karol Nawrocki. W ten sposób odniósł się do pytania dziennikarza o niedawne słowa szefa rządu. Jest odpowiedź premiera!

Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Karol Nawrocki spotkał się m.in. z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubb’em. Podczas konferencji prasowej został zapytany m.in. o dawną wypowiedź premiera Donalda Tuska na temat prezydenta Donalda Trumpa. Tusk ostatnio stwierdził, że „nie żałuje żadnych słów, które w życiu wypowiedział”.

Nawrocki uważa, że były to niestosowne słowa. – Ubliżył w ten sposób narodowi amerykańskiemu, bo tak Amerykanie patrzą na swojego prezydenta – oświadczył prezydent RP.

NAWROCKI SIGMA ws. słów Tuska o Trumpie.



"Premier Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o Prezydencie USA.



To zachowanie szkodzące Polsce, ale szczęśliwie to Prezydent reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko żeby zadbać o te relacje niezależnie od Tuska".



Ałć. pic.twitter.com/B2k9vOck3D — Max Hübner (@HubnerrMax) September 9, 2025

– Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć, uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce – stwierdził. – Ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, aby zadbać o nasze dobre relacje, niezależnie od tej nieprzezorności, niepotrzebnej sytuacji, do której sprowokował prezydenta Trumpa Donald Tusk – dodał.

Tusk odpowiada Nawrockiemu. Zadał pytanie prezydentowi

Na reakcję premiera nie trzeba było długo czekać. We wtorek wieczorem szef rządu zamieścił krótki wpis, w którym zwrócił się do głowy państwa. – Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie? – zapytał retorycznie.

Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie? — Donald Tusk (@donaldtusk) September 9, 2025

Przeczytaj również: