Podczas spotkania z Karolem Nawrockim, Donald Trump wypowiedział się na temat niedawnej tragicznej śmierci polskiego pilota Macieja „Slab” Krakowiana. Wcześniej na jego cześć nad Białym Domem przeleciały myśliwce F-16.

Gdy Karol Nawrocki wysiadł z limuzyny przed Białym Domem, gdzie czekał na niego Donald Trump, nad ich głowami przeleciały myśliwce F-35 i F-16. Amerykanie uhonorowali w ten sposób przybycie polskiego prezydenta. Był to również symboliczny hołd oddany pamięci tragicznie zmarłego pilota mjr. Macieja Krakowiana, który zmarł w wypadku w ubiegłym tygodniu.

Postać polskiego pilota powróciła również później w rozmowie dwóch prezydentów. Donald Trump potwierdził, że przelot myśliwców F-16 to sposób uhonorowania majora Krakowiana. „Przelot myśliwców nad Białym Domu odbył się na cześć waszego pilota, który ostatnio zginął” — powiedział prezydent USA, już w Gabinecie Owalnym.

„Był legendą w Polsce, był legendą jako pilot, był fantastycznym pilotem, to była ogromna strata. Polacy są bardzo zasmuceni, więc pomyśleliśmy, że tak zrobimy” — podkreślił Trump.

Wypowiedź Karola Nawrockiego po angielsku.



I potwierdzenie tego, że samoloty rzeczywiście miały uhonorować naszego pilota.



Nawrocki podziękował za ten gest. Przyznał, że katastrofa myśliwca z majorem Krakowianem za sterami to ogromna strata dla Polski. Podkreślił też, że wojskowy osierocił dwójkę dzieci.

