W programie „Kropka nad i” doszło do ostrej wymiany zdań. Prowadząca Monika Olejnik mocno zirytowała się pytaniem zadanym jej przez Zbigniewa Boguckiego z Kancelarii Prezydenta. Poszło o reparacje od Niemiec.

Olejnik zapytała Boguckiego, czy odwiedzający USA Karol Nawrocki poprosi Donalda Trumpa o wsparcie w przedmiocie uzyskania reparacji przez Polskę od Niemiec. Bogucki odparł, że nie wie, czy taki temat się pojawi.

„Wiem, że to jest żywotny polski interes, żeby wszyscy, bez względu na to z jakiej strony sceny politycznej jesteśmy, jakie media reprezentujemy, mówili o tym twardo: „tak należy, należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od Niemiec”. Czy pani to powie?” – zwrócił się do Olejnik.

„Jest to aroganckie pytanie” – odpowiedziała prowadząca. „To jest proste pytanie do polskiej dziennikarki” – kontynuował Bogucki. „Jest to bezczelne, aroganckie pytanie. Wie pan, mówię takim głosem jak minister Przydacz, czegoś się można nauczyć w Polsce, więc proszę mi nie zadawać takiego pytania” – mówiła Olejnik.

Następnie zwróciła uwagę, że za kadencji Andrzeja Dudy nic nie osiągnięto w sprawie reparacji. „To jest głęboka nieprawda” – odpowiadał Bogucki. „Proszę państwa, udało się. Są reparacje, tak uważa pan szef Kancelarii Prezydenta” – kpiła Olejnik.

„To jest skrajna manipulacja, którą pani teraz robi. Nie dziwię się, że pani manipuluje” – ripostował Bogucki.

Proste polskie pytanie o reparacje do Pani Olejnik🎙



Źródło: TVN24 pic.twitter.com/lLPKRnnyum — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) September 3, 2025

Przeczytaj również:

Źr. WP