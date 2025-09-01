Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ, zamieścił wpis w serwisie „X”. Zapewnił w nim, że zagłosuje na Karola Nawrockiego w kolejnych wyborach prezydenckich. Pod jednym warunkiem.

Sikorski opublikował wpis w serwisie „X” 1 września, czyli w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nawiązał w nim do kwestii reparacji wojennych dla Polski od Niemiec, w związku ze zniszczeniami oraz mordami będącymi konsekwencją napaści Niemców na Polskę w 1939 roku.

– Ślubowałem, że zagłosuję na PiS jeśli załatwiają reparacje, ale do mojej rodziny przelew nie przyszedł. W nocie do Niemiec nawet słowa reparacje nie umieścili – rozpoczął swój wpis szef polskiego MSZ.

Dalej Sikorski postanowił zaczepić Karola Nawrockiego. Przedstawiciel polskiego rządu wskazał, że jeżeli Prezydentowi RP uda się wymusić na Niemcach wypłatę reparacji dla Polski, Sikorski zagłosuje na Nawrockiego w kolejnych wyborach prezydenckich. – Bo przecież nie może nabierać Polaków, prawda? – zapytał.

– Rząd uważa, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas 2 wojny światowej to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna. Ale będziemy kibicować inicjatywom Pana Prezydenta – dodał Sikorski w kolejnym wpisie.

