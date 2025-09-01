Niebezpieczne zdarzenie w Dolinie Kościeliskiej. Do sieci trafił film, na którym widać, jak turystę… goni niedźwiedź.

Film ze zdarzenia opublikował serwis Tatromaniak, który regularnie publikuje materiały dotyczące polskich gór. Na zamieszczonym nagranie widać sytuację, którą zarejestrowano w Dolinie Kościeliskiej, czyli jednym z najpopularniejszych szlaków turystycznych w okolicach Zakopanego.

Na wideo widać niedźwiedzia, który biegnie za turystą. Mężczyzna zaczął uciekać. Zrobił to najpewniej w emocjach i przerażeniu, choć wszystkie informacje mówią, by zachować spokój i w spokoju oddalić się od zwierzęcia.

– Populacja niedźwiedzi w Tatrzańskim Parku Narodowym od lat utrzymuje się na poziomie kilkunastu osobników. Przebywają głównie na terenie TPN, ale niejednokrotnie przekraczają jego granice, odwiedzając podtatrzańskie miejscowości – informuje Tatrzański Park Narodowy.

Należy pamiętać, że w przypadku spotkania niedźwiedzia nie wolno się do niego zbliżać. Nie wolno również patrzeć mu w oczy. Jeżeli jednak zwierzę zacznie nas atakować lub podejmie taką próbę trzeba położyć przed sobą jakiś przedmiot, np. kurtkę, lub położyć się na ziemi w pozycji embrionalnej.

