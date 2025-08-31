Dramatyczny w skutkach wypadek w miejscowości Siercza w gminie Wieliczka. Nie żyje trzech nastolatków.

O zdarzeniu poinformowała policja z Wieliczki. Przekazano, że w miejscowości Siercza doszło do tragicznego wypadku. Zginęło w nim trzech młodych mężczyzn – dwóch w wieku 15 lat i jeden w wieku 16 lat.

Wypadek miał miejsce w nocy z czwartku na piątek. – Wciąż prowadzimy śledztwo, czekamy na badania DNA. Obecnie wiadomo, że w wypadku zginęły trzy osoby. Dwóch chłopców w wieku 15 lat: jeden z powiatu wielickiego, drugi z Krakowa. Natomiast trzecia ofiara wypadku to 16-letni chłopiec z powiatu wielickiego – powiedział w rozmowie z „Gazetą Krakowską” prokurator Mariusz Boroń, kierownik Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Przekazał również najnowsze informacje w tej sprawie. Okazuje się, że za kierownicą auta siedział najprawdopodobniej 16 latek. Samochód marki lexus najpierw się rozbił, a następnie zapalił.

– Z ustaleń wynika, że nastolatek prowadzący samochód zabrał pojazd i kluczyki do niego bez pozwolenia i bez wiedzy swoich opiekunów – powiedział Boroń. Lexus należał do 40-letniej mieszkanki powiatu wielickiego. W chwili zdarzenia przebywała za granicą. To matka zmarłego 16-latka.

