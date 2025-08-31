Wybrzmiewają echa wydarzeń z katowickiego Spodka. Chodzi o zachowanie polskich kibiców podczas meczu koszykówki pomiędzy Polską a Izraelem.

Izraelskie media szeroko opisują mecz koszykówki pomiędzy Polską a Izraelem podczas EuroBasketu. Spotkanie rozgrywane było w katowickim Spodku. Zawodnicy z Izraela nie zostali ciepło przyjęci przez polskich fanów.

Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji grupa osób protestowała przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Mieli ze sobą specjalnie przygotowane transparenty. Gorąco było także podczas samego meczu.

Wygwizdany i wybuczany został hymn Izraela. Gdy podczas spotkania koszykarze z Izraela znajdowali się przy piłce polscy kibice reagowali na to w analogiczny sposób. O sprawie piszą izraelskie media. Okazuje się, że tamtejsza federacja koszykarska rozważa złożenie skargi przeciwko Polakom.

– W przerwie izraelska drużyna zwróciła się do przedstawicieli FIBA z prośbą o pomoc w związku z głośnym buczeniem podczas hymnu. Rozważane jest złożenie oficjalnej skargi do FIBA w związku z obrazą hymnu przez lokalną publiczność – podaje portal sport5.co.il. – Pod koniec zawodnicy drużyny wyglądali na bardzo rozczarowanych, przyznając, że chcieli wygrać również z powodu wrogiej atmosfery na trybunach – informuje z kolei serwis sports.walla.co.il.

Polacy wygrali mecz 66 do 64 i zanotowali drugie zwycięstwo podczas EuroBasketu.

