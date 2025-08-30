Jarosław Kaczyński na ostatnim wiecu przypuścił atak na Konfederację i osobiście na Sławomira Mentzena. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski, prezes PiS „dał sygnał”, aby podjąć rękawicę rzuconą przez Konfederację.

Portal WP dowiedział się ze źródeł w Prawie i Sprawiedliwości, że Jarosław Kaczyński nieprzypadkowo krytykował ostatnio Konfederację. Według informatora portalu, prezes PiS „dał sygnał, że koniec mówienia o koalicji z Konfederacją”.

„Nie teraz, nie w tym momencie. Żadnego korzenia się, żadnego zabiegania o atencję. Mamy pracować, walczyć o jak największe poparcie. Nie zamykać się na koalicje, ale nie zabiegać o względy żadnych partii. Mamy poszerzać bazę wyborczą. Walczyć o sympatyków Konfederacji – powiedział WP jeden z polityków PiS.

Te doniesienia potwierdził również inny rozmówca WP. Dodał on, że chodzi również o to, by „też trochę walczyć z Konfederacją, pokazać jej niedojrzałość w wielu obszarach”. „Bo był moment, że nasi wyborcy zaczęli od nas odpływać do nich” – dodał.

Źr. WP; dorzeczy.pl