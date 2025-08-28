Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami w Białymstoku skrytykował Sławomira Mentzena. Prezes PiS stwierdził, że on i jego formacja dążą do innego modelu Polski, niż ten którego chce Mentzen.

Podczas spotkania z sympatykami Kaczyński tłumaczył, że Prawo i Sprawiedliwość to partia dążąca do solidaryzmu społecznego. Przy okazji wykorzystał ten moment do przeprowadzenia ataku na Sławomira Mentzena.

„Nie może być tak, bo to jest nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa, jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają. Jeżeli powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce” – mówił Kaczyński.

„My musimy budować taką właśnie solidarnościową – w tym sensie, o którym mówię – czy solidarną Polskę. To będzie służyło także naszemu rozwojowi gospodarczemu” – podkreślił Kaczyński. Zaznaczył przy tym, że nie można np. odmówić leczenia osobom starszym, dostępu do różnych nowoczesnych terapii, a Mentzen proponuje np. bon na świadczenia medyczne.

Kaczyński stwierdził, że jego formacja dąży ponownie do przejęcia samodzielnych rządów. „Musimy przejąć pełnię władzy, bo prezydent działa jak taran, ale jednak jego możliwości są ograniczone. Potrzebny jest Polsce dobry rząd – to znaczy taki, który będzie miał mocne poparcie, a takim poparciem. I uwierzcie mi państwo, bo być może tutaj jest także niejeden zwolennik Konfederacji, może powstać tylko wtedy, jeżeli to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości” – powiedział.

„Jeżeli ona (Konfederacja) jest gotowa do koalicji z Platformą Obywatelską to oznacza, że wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. – już nie chcę tutaj brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić” – mówił Kaczyński.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM