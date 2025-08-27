Były minister zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Adam Niedzielski trafił do szpitala. Radio RMF FM informuje, że polityk padł ofiarą pobicia przed jedną z restauracji w Siedlcach. Sprawą zajmuje się policja.

Z nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM dowiadujemy się, że byłego ministra zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn. Do incydentu doszło przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Policja na miejscu zabezpiecza teraz nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków.

Motywem ataku prawdopodobnie stały się decyzje byłego ministra zdrowia z czasów pandemii. Tak przynajmniej zeznali świadkowie, którzy przekazali te informacje rozgłośni. Z ich relacji wynika, że dwaj napastnicy głośno krytykowali tamte działania resortu zdrowia.

Niedzielski trafił od szpitala, co potwierdził dyrektor medyczny szpitala wojewódzkiego w Siedlcach. Obecnie przechodzi tam badania diagnostyczne. Nie wiadomo, ile czasu tam jeszcze spędzi.

Wiadomo natomiast, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Źr. RMF FM