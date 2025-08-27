Prezydent Karol Nawrocki dostanie specjalną instrukcję od rządu premiera Donalda Tuska na swoją podróż do Waszyngtonu. Informację przekazał w środę szef rządu. Zapowiedział również, że odbędzie się specjalne spotkanie z prezydentem w tej sprawie.

Przypomnijmy, że na przyszły tydzień zaplanowano wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. „Polski samolot z prezydentem Karolem Nawrockim na pokładzie wyląduje we wtorek wieczorem czasu lokalnego w słynnej bazie Andrews pod Waszyngtonem. Tam prezydent zostanie powitany przez współpracowników prezydenta USA” – informuje Paweł Żuchowski z RMF FM.

– Następnego dnia, czyli w środę o 11:00 wizyta w Białym Domu. Tam przed wejściem do Gabinetu Owalnego prezydenta RP powita już oficjalnie przywódca USA. Tak jak na filmie, odbędzie się to w asyście wojska – dodał reporter.

Polski samolot z prezydentem Karolem Nawrockim @NawrockiKn na pokładzie wyląduje we wtorek wieczorem czasu lokalnego w słynnej bazie Andrews pod Waszyngtonem. Tam prezydent zostanie powitany przez współpracowników prezydenta USA. Następnego dnia, czyli w środę o 11:00 wizyta w… pic.twitter.com/ViWn4XJEft — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) August 27, 2025

Nawrocki dostanie instrukcję z rządu. Tusk zapowiada spotkanie

Okazuje się, że do wizyty przygotowuje się także rząd premiera Donalda Tuska. – My przygotowaliśmy, wicepremier (Radosław – red.) Sikorski, MSZ przygotowało instrukcję na podróż prezydenta Nawrockiego do Waszyngtonu i przekazaliśmy tę instrukcję – poinformował Tusk.

– Ustaliliśmy także z prezydentem Nawrockim, że znajdziemy na pewno jeszcze czas dla siebie i spotkamy się na pewno jeszcze przed wyjazdem do USA, żeby umówić ewentualne szczegóły – zapowiedział.

Przeczytaj również: