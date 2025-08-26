Radosław Sikorski skomentował weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Szef polskiego MSZ nie gryzł się w język.

Prezydent RP przyznał, że miał przekonanie, iż wszystkie środowiska deklarują, że pomoc w postaci 800+ powinna należeć się obywatelom Ukrainy, którzy podjęli pracę. Karol Nawrocki podkreślił, że w ustawie, która trafiła nie ma tego typu korekty.

– Tak się jednak nie stało, bowiem ustawa, którą dostałem na swoje biurko o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się przez długi czas debata publiczna – oznajmił i dodał, że jego zdaniem 800+ powinno być przyznawane jedynie w sytuacji, gdy dany obywatel Ukrainy podjął pracę zawodową w Polsce.

– Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej, przynajmniej Polacy w swoim państwie powinni być traktowani na równi z naszymi gośćmi, z Ukrainy. Dlatego nie podpisałem, drodzy państwo, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie – powiedział i dodał, że zaproponuje swój autorski projekt ustawy.

Na reakcję polityków partii rządzącej nie trzeba było długo czekać. Głos zabrał m.in. Radosław Sikorski, który zamieścił mocny wpis w serwisie „X”. Szef polskiego MSZ nie gryzł się w język. – Putinowscy propagandyści zachwyceni decyzjami o ograniczaniu pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. Nie gratuluję – napisał Sikorski.

Putinowscy propagandyści zachwyceni decyzjami o ograniczaniu pomocy dla Ukrainy i Ukraińców.

Nie gratuluję. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 26, 2025

