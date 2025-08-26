Michał Dworczyk przypomniał nagranie z udziałem Donalda Tuska. Zrobił to w kontekście prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Nadal wybrzmiewają echa decyzji Karola Nawrockiego. Prezydent RP zawetował przedstawioną przez rząd ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednym z aspektów, które były kluczowe dla Nawrockiego była kwestia 800+. Prezydent uważa, że świadczenie powinni pobierać jedynie ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Na Nawrockiego spadła fala krytyki ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem Michał Dworczyk, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, postanowił przypomnieć stosunkowo niedawną (w czasie kampanii prezydenckiej) wypowiedź Donalda Tuska.

Premier RP, na antenie Telewizji Polskiej, zwracał uwagę na fakt, iż świadczenie nie może być wykorzystywane przez tych, którzy chcą wykorzystać państwo polskie. – Premier Tusk myślał, że to nagranie TVP w likwidacji też usunęła. Niestety… – napisał Dworczyk.

Premier @donaldtusk myślał, że to nagranie TVP w likwidacji też usunęla.

Niestety… pic.twitter.com/yw07pFhx8H — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) August 26, 2025

