Sławomir Mentzen skomentował w mediach społecznościowych burzę po zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o pomocy Ukraińcom. Lider Konfederacji jasno stwierdził, że jeśli Ukraina chce posiadać systemy Starlink, to powinna sama za nie zapłacić.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Choć prezydent nie zawetował ustawy z powodu opłacania przez Polskę Starlinków dla Ukrainy, to jednak minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stwierdził, iż do tego właśnie Nawrocki doprowadził.

Stwierdził iż weto prezydenckie oznacza to, że „wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie” oraz, że „to koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie”.

Do sprawy odniósł się Sławomir Mentzen, który przedstawił własne zdanie na ten temat.

Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci. Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić. Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków! — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) August 25, 2025

„Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci. Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić. Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków!” – podkreślił Mentzen we wpisie w mediach społecznościowych.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; X