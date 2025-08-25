Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zaskoczył nietypową propozycją opublikowaną na profilu w mediach społecznościowych. Nie trzeba było długo czekać na kąśliwą ripostę z profilu Konfederacji.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ocenił, że dwa lata w polityce, to „po prostu epoka”. Nawiązał w ten sposób do fatalnych sondaży jego formacji, która chyba na stałe spadła już poniżej progu wyborczego. Kolejne wybory parlamentarne zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny odbyć się właśnie za dwa lata.

„Dwa lata w polityce to po prostu epoka. Uważam, że nasza koalicja powinna zapracować na kolejną kadencję, a jeżeli zabraknie nam głosów, trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji. To świadczy o szerokim spojrzeniu na możliwe scenariusze polityczne” – napisał Zgorzelski w serwisie X.

Nie trzeba było długo czekać na ripostę wywołanej do tablicy Konfederacji. „Nie chcemy nic z Avonu” – odpisał prześmiewczo administrator konta ugrupowania.

Źr. X