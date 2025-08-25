Okazuje się, że w dzisiejszej katastrofie awionetki w miejscowości Krzycko Wielkie w Wielkopolsce zginął 20-letni młociarz Jakub Pracharczyk. W tym roku został wicemistrzem Polski młodzieżowców.

Do katastrofy doszło ok. godziny 11:00 w rejonie Krzycka Wielkiego pod Lesznem. Wstępne informacje wskazywały, że maszyna spadła na teren prywatnej posesji w okolicy ul. Spokojnej. Następnie samolot stanął w płomieniach.

Od razu informowano o śmierci dwóch osób. Niedługo po tym portal AthleticsNews na platformie X podał, że jedną z ofiar jest 20-letni polski młociarz Jakub Pracharczyk. Tę informację potwierdził WP SportoweFakty klubowy trener zawodnika z OKS Skra Warszawa, Mikołaj Rosa.

Jak poinformował AthleticsNews – jeszcze w sobotę 20-latek startował w seniorskich mistrzostwach Polski.

W tym roku został wicemistrzem Polski młodzieżowców. We wcześniejszych latach stawał na podium mistrzostw Polski U20 i U18.

