Tragiczny wypadek na drodze S7. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów życie straciły cztery osoby.

Do tragicznego wypadku doszło o godz. 13:17 w miejscowości Mierzawa, w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie). Na drodze S7, w stronę Warszawy, bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym, który kosił pobocze.

W wyniku zdarzenia życie straciły cztery osoby. Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, strażacy użyli sprzętu hydraulicznego, by uwolnić cztery osoby uwięzione we wraku busa. Niestety, lekarz potwierdził ich zgon.

Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej. Droga S7 w kierunku Warszawy została całkowicie zamknięta. Policja zorganizowała objazdy, a utrudnienia trwały do godzin popołudniowych.

