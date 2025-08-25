Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski na antenie Telewizji Republika komentował m.in. incydent, do jakiego doszło w ubiegłym tygodniu w Osinach na Lubelszczyźnie. Stwierdził, że dron przyleciał z Ukrainy, ale „nie jest to wersja oficjalna”.

Dron eksplodował na polu kukurydzy w Osinach niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Eksplozja okazała się tak potężna, że w pobliskich budynkach wypadły szyby z okien.

Tuż po zdarzeniu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że to rosyjski dron, a całe zdarzenie to prowokacja Rosji. Sprawę cały czas badają służby i na chwilę obecną nie ujawniono jeszcze wszystkich ustaleń.

Tymczasem wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski wskazał na Ukrainę. „Na razie nie ma wersji oficjalnej. Natomiast z tego co ja słyszę – to nie jest wersja oficjalna, czekamy na raport – on wleciał z terenu Ukrainy, co jest o tyle interesujące, że Ukraińcy są najlepiej przygotowanymi ze wszystkich państw do walki z dronami, bo mają z tym do czynienia codziennie” – stwierdził.

„My uważamy, że to był dron rosyjski, który przeleciał przez terytorium Ukrainy” – podkreślił.

Źr. Polsat News