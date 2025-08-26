Polski żołnierz odniósł obrażenia po starciu z grupą agresywnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Informacje przekazane przez wojsko wskazują, że mundurowy doznał urazu lewej ręki.
„25 sierpnia 2025 r. około godziny 20.00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia” – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.
„Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki” – czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, w rękach żołnierza wybuchł granat hukowy.
Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia. Następnie zabrano go do szpitala w Białymstoku. Tam otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.
❗️Komunikat dotyczący incydentu w operacji Bezpieczne Podlasie.
25 sierpnia 2025 r. około godziny 20.00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł… pic.twitter.com/K6cRoIkuYE
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 26, 2025
Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Lekarze określają jego stan jako stabilny.
Żandarmeria prowadzi czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.
