Dominik Abus, gwiazda programu „Gogglebox”, zabrał głos na temat weta Karola Nawrockiego. Chodzi o decyzję ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dominik Abus to gwiazda kanału TTV, wchodzącego w skład grupy TVN. Celebryta występuje w programie „Gogglebox” i to tam zdobył największą popularność. Okazuje się jednak, że Abus żywo interesuje się polityką.

Świadczy o tym wpis, który zamieścił 25 sierpnia. Opublikował go niedługo po decyzji Karola Nawrockiego. Prezydent RP zawetował przedłożoną mu przez rząd ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Jako motywację swojej decyzji wskazał fakt, iż w ustawie nie znalazł się zapis, że 800+ będzie przysługiwało Ukraińcom pracującym w Polsce.

Wiele wskazuje na to, że Abusowi decyzja Nawrockiego przypadła do gustu. Gwiazdor „Gogglebox” zamieścił wpis, w którym umieścił nazwisko Karola Nawrockiego, a tuż przy nim emotikony symbolizujące oklaski.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. – W kwestii tego weta „w punkt” – napisał jeden z internautów. – To weto mi się podobało – dodał kolejny. – Mamy inne poglądy, ale Pana, Panie Dominiku szanuję – napisała z kolei pani Karolina.

