Rafał Leśkiewicz, rzecznik Prezydenta RP, odpowiada na krytykę Karola Nawrockiego. Zamieścił mocny wpis w serwisie „X”.

Wszystko zaczęło się od słów Mirosława Skórki, szefa Związku Ukraińców w Polsce, który na antenie TVP powiedział, że weto prezydenta ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jest „de facto realizacją polityki Kremla, a nie Polski”. Stwierdził też, że ktoś, kto realizuje rosyjskie cele w Polsce nie może określać się mianem polskiego patrioty.

Skórka powiedział też, że obecnie w Ukrainie nasz kraj jest postrzegany jako partner, który jest niegodny zaufania. Głos ws. wypowiedzi szefa Związku Ukraińców w Polsce zabrał rzecznik Karola Nawrockiego – Rafał Leśkiewicz.

– Od wczoraj pojawia się w mediach Prezes Związku Ukraińców w Polsce Pan Mirosław Skórka, bezczelnie manipulując i obrażając Prezydenta RP – napisał Leśkiewicz. – Mówi o nacjonalistycznym nastawieniu Pana Prezydenta i wpisywaniu się swoimi decyzjami w politykę Kremla. Cóż za obłuda i najdelikatniej mówiąc brak wyczucia! To Karol Nawrocki, jeszcze jako Prezes IPN został wpisany przez władze Federacji Rosyjskiej na listę osób ściganych przez putinowski reżim za usuwanie sowieckich obiektów propagandowych – dodał Leśkiewicz.

– Tendencje nacjonalistyczne od dawna są silne i coraz mocniejsze na Ukrainie, także wśród Ukraińców mieszkających w Polsce. To ukraiński nacjonalizm spod znaku zbrodniarza Stepana Bandery doprowadził do ludobójstwa, mordu dokonanego na ponad 100 tys. polskich kobiet, dzieci i starców – podkreślił.

