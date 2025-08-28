Były premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. – Pana rządy właśnie prowadziły do tego, żeby przedsiębiorcy i ludzie mieli mniej pieniędzy – wypalił w pewnym momencie polityk Konfederacji. Morawiecki wcześniej tłumaczył się z podwyżek podatków za jego rządów…

W czwartek były premier Mateusz Morawiecki pojawił się na wydarzeniu „Piwo z Mentzenem”. Sławomir Mentzen zaprosił polityka już kilka miesięcy temu. Jednak jego udział stał pod wielkim znakiem zapytania, po tym jak z wydarzenia wycofało się wielu innych polityków PiS w reakcji na obraźliwe słowa Menzena pod adresem Jarosława Kaczyńskiego (nazwał go „politycznym gangsterem”).

Morawiecki odniósł się do tej sytuacji na wstępie. – Witając wszystkich państwa, muszę zacząć od czegoś troszeczkę trudniejszego, jednak mimo wszystko. Mianowicie po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinienem tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie… [niewyraźne – red.] uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to jest coś, co naprawdę powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi – stwierdził były premier.

– Jest fundamentalna różnica pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Tak, od 2005 roku rzeczywiście Polska jest w dużym stopniu Polską albo Kaczyńskiego albo Tuska. Ale to są dwa różne światy, dwa kompletnie różne światy, jak dzień i noc – wyjaśnił.

Morawiecki poszedł do Menzena: Opodatkowałem międzynarodowe korporacje, które spie…zały stąd z kasą

Morawiecki podczas spotkania chwalił się opodatkowywaniem zagranicznych firm. – Pan nawet, panie pośle, krytykował wprowadzenie specjalnych zasad raportowania dla korporacji międzynarodowych, nazywając to „barbarzyństwem”. No przepraszam, ja opodatkowałem międzynarodowe korporacje, które spie…zały stąd z kasą i teraz te pieniądze pracują dla was – stwierdził.

Mentzen miał inne zdanie. – Oczywiście, że pieniądze są potrzebne, ale dobrze, żeby były w rękach prywatnych. Natomiast pana polityka doprowadziła do tego, że to państwo ma mieć pieniądze. Jeżeli dochody budżetu państwa wzrosły dwukrotnie, to znaczy, że skądś te pieniądze wzięliście – powiedział.

– Pana rządy właśnie prowadziły do tego, żeby przedsiębiorcy i ludzie mieli mniej pieniędzy, a państwo miało więcej pieniędzy, a następnie mogło je wydawać na głupoty – dodał.

🔴 Morawiecki: Jarosław Kaczyński jest SIGMĄ polskiej polityki! XDDD pic.twitter.com/OrFiVual1i — WolnośćTV (@WolnoscTV) August 28, 2025

Dobra nie no.



Ten fragment o wpływach do budżetu i podatku CIT.



Mentzen chciał ośmieszyć Morawieckiego, a wychodzi w tej chwili wgniatanie w ziemię szefa Nowej Nadzieji.



Mistrz vs Uczeń xD pic.twitter.com/vAmCLnBmAP — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) August 28, 2025

Masz laptopa. Możesz sprawdzić dane przed wypowiedzią, o których mówisz.



Nie robisz tego, choć miałeś zaorać swojego dyskutant.



Przychodzi ci facet, którego nie lubisz i jedzie danymi z pamięci.



Ty nie potrafisz konstruktywnie odpowiedzieć.



No sorry. pic.twitter.com/2rTdu0gyOk — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) August 28, 2025

