Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na wrześniowe zgrupowanie Kadry. Nasi piłkarze rozegrają w przyszłym miesiącu mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Finlandią.

Reprezentacja Polski przeszła w ostatnich miesiącach trudne chwile. Po tym, jak Robert Lewandowski stracił opaskę kapitana i zbojkotował grę w Kadrze, posadę stracił selekcjoner Michał Probierz. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie śpieszył się z wyborem jego następcy. Ostatecznym wyborem okazał się Jan Urban.

Przed zbliżającym się wrześniowym zgrupowaniem narastało coraz więcej pytań. Nie wiadomo było, czy Robert Lewandowski powróci do zespołu, a jeśli tak, to czy odzyska opaskę kapitana. Na to pierwsze pytanie właśnie otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. Lewy znów zagra z orzełkiem na piersi.

W składzie nie brakuje zmian i niespodzianek. W gronie bramkarzy znalazł się Kamil Grabara, który wcześniej regularnie nie otrzymywał powołania. Zabrakło natomiast Marcina Bułki. Ponadto powołanie otrzymali Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski i Bartosz Mrozek.

W linii obrony zaskoczeniem może być Jan Ziółkowski. Powołania otrzymali też Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Pyrka, Paweł Wszołek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski.

Jedną z największych sensacji jakie zafundował Jan Urban jest powrót do Kadry Kamila Grosickiego. Zawodnik nie dość, że oficjalnie zakończył karierę, to nawet rozegrał oficjalny mecz pożegnalny. W składzie pojawią się także: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Bartosz Kapustka, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski.

W linii ataku, poza powrotem Lewandowskiego, nie ma zaskoczeń. Na zgrupowaniu pojawią się: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Karol Świderski, którzy regularnie występowali już wcześniej.

Źr. X; Sportowe Fakty WP