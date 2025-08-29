Co działo się tuż przed katastrofą F-16, w której zginął mjr. Maciej „Slab” Krakowian? Do sprawy odniosła się w piątek prokuratura. Chodzi o pogłoski na temat kłótni poprzedzającej zdarzenie.

Air Show w Radomiu został odwołany z powodu dramatycznego zdarzenia, które miało miejsce w czwartek, wieczorem. Podczas przygotowań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych doświadczony pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian rozbił się F-16. Samolot w jednej chwili stanął w płomieniach.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemonak poinformował, że pilot zginął na miejscu. Mjr. Krakowian służący na co dzień w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był liderem grupy Demo Team Poland, jednym z najlepszych polskich pilotów. Niedawno zdobył nagrodę „As the Crow Flies Trophy” na Royal International Air Tattoo 2025 w Wielkiej Brytanii.

W związku z tragedią, polskiego pilota pożegnały organizacje promujące imprezy lotnicze w Europie. Wszyscy ślą kondolencje do bliskich. Na śmierć pilota zareagowało też Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu.

„W dzisiejszej katastrofie F-16 Tiger Demo Team w Radomiu zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian. Nie ma słów, aby wyrazić jak ogromna jest to tragedia. Cześć Jego Pamięci!” — podkreślono w komunikacie.

Mjr Krakowian nie żyje. Katastrofa polskiego F-16: Prokurator odniósł się do niepokojących informacji sprzed rozbicia samolotu

Aktualnie sprawę wypadku badają śledczy. W piątek odbyła się konferencja prasowa. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba zapytany został o pogłoski na temat ostrej wymiany zdań tuż przed startem F-16.

Z nieoficjalnych relacji wynikało, że pilot miał być poddany presji, by wykonać dłuższą akrobację niż wcześniej ustalono. Rzecznik Prokuratury poinformował, że nie ma obecnie żadnych informacji, które potwierdziłyby te doniesienia.

Zaznaczył jednak, że będzie możliwe zweryfikowanie tej tezy. – Wszystkie rozmowy, które są między pilotem a wieżą, są zarejestrowane – podkreślił. Prokuratura potwierdziła, że odnaleziono i czarną skrzynkę F-16. Sprawę obecnie prowadzi aż 14 prokuratorów.

Mjr. Krakowian opowiadał o swojej służbie w licznych wywiadach. Jeden z nich zamieszczamy poniżej:

#Slab. Każdy, kto pilotuje lub jeździ określone sekwencje zna ten styl gdy budujesz plan bez punktów odniesienia, żeby jechać już figurę zanim zobaczysz zakręt, bo inaczej będzie za późno. 1, 2… 1, 2, 3, 4, 5, 6… 1, 2, 3. Ech!🕯️🇵🇱🪖 #OstatniTaniecpic.twitter.com/Adnb5Y66na — mł. szer. Smart (@SmartTomek) August 29, 2025

