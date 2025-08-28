Na Air Show w Radomiu doszło do katastrofy lotniczej. Radio RMF FM dowiedziało się, że chodzi o myśliwiec F-16. Na razie nie wiadomo, co spowodowało wypadek i czy ktoś odniósł w nim obrażenia.
Media informują, że katastrofa nastąpiła podczas prób, jeszcze przed samym pokazem na Air Show.
„Samolot F-16 z zespołu Tiger Demo zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię. Natychmiast stanął w ogniu” – relacjonuje reporter portalu echodnia.eu.
W sieci pojawiają się pierwsze nagrania.
Jak przypomina RMF FM, Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow odbędą się w 30 i 31 sierpnia w Radomiu. To największa tego typu impreza w Polsce i jedna z czołowych w Europie, na której w tym roku będzie można zobaczyć ponad 150 samolotów z 20 państw.
Źr. RMF FM; Interia;