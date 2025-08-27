Lech Wałęsa w rozmowie z „Super Expressem” ujawnił, że w ostatnim czasie zmagał się z bardzo ciężką chorobą. Przyznał, że przeszedł specjalistyczne zabiegi, które – jak ma nadzieję – pomogły mu pokonać nowotwór.

81-letni Lech Wałęsa od dawna zmaga się z problemami zdrowotnymi. Często publikował zdjęcia z łóżka szpitalnego. Dawniej relacjonował swoją walkę z cukrzycą. W ostatnim czasie przeszedł operację barku.

Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Niedawno media informowały, że Lech Wałęsa przeszedł jeszcze jedną operację. Tym razem musiał zmierzyć się z bardzo ciężką chorobą, o której zdecydował się opowiedzieć w krótkiej rozmowie z „Super Expressem”.

„Mam nadzieję, że pokonałem raka. Miałem nowotwór w pęcherzu. Lekarze coś tam pocięli, poszerzyli i tyle. Było kiedyś zdrowie, teraz nie ma…” – wyznał Wałęsa.

„Chcę podziękować lekarzom. Mam już prawie 82 lata, w tym wieku to zostało mi już tylko golenie. Chodzę też na rehabilitację barku, wczoraj rano też byłem. Doskwiera mi ten bark niestety, ale co zrobić” – powiedział Lech Wałęsa w rozmowie z „Super Expressem”.

